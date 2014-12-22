Телеканали не збираються відмовлятися від російських серіалів

Про це в ефірі радіо "Свобода" заявила перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк.

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«Є необхідність забороняти певну російську телепродукцію. Це засіб пропаганди, і ним дуже серйозно користується агресор, який сьогодні вторгся на нашу територію, як фізично, так і в інформаційний простір», – нагадала Ольга Герасим’юк.

За її словами, три члени Нацради увійшли до експертної комісії Держкіно, на засіданні якої розглядається питання про заборону того чи іншого фільму.

«Вироблені певні критерії і відповідно до них ми виносимо рішення про заборону. Експертна рада має право відкликати прокатні посвідчення на фільми», – пояснила вона.

Раніше експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно заборонила фільми і серіали за участю російських акторів Івана Охлобистіна і Михайла Пореченкова.