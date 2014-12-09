В Україні заборонили понад 70 фільмів і серіалів з Охлобистіним
Про це повідомив голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко.
Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрації фільмів при Державному агентстві України з питань кіно ухвалила рішення заборонити до показу в Україні 71 фільм і серіал за участю російського актора Івана Охлобистіна.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко.
«Тільки що мені стало відомо, що Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрації фільмів при Держкіно заборонила 71 фільм і серіал за участю Охлобистіна», - написав Артеменко.
Раніше повідомлялося, що Нацрада з телерадіомовлення звернулася до Держкіно з проханням розглянути можливість відкликання прокатних посвідчень фільмам і серіалам за участю Охлобистіна, відомого своїми антиукраїнськими висловлюваннями.
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