В Україні заборонили понад 70 фільмів і серіалів з Охлобистіним

Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрації фільмів при Державному агентстві України з питань кіно ухвалила рішення заборонити до показу в Україні 71 фільм і серіал за участю російського актора Івана Охлобистіна.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко.

«Тільки що мені стало відомо, що Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрації фільмів при Держкіно заборонила 71 фільм і серіал за участю Охлобистіна», - написав Артеменко.

Раніше повідомлялося, що Нацрада з телерадіомовлення звернулася до Держкіно з проханням розглянути можливість відкликання прокатних посвідчень фільмам і серіалам за участю Охлобистіна, відомого своїми антиукраїнськими висловлюваннями.

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