Україні можуть надати автокефалію без згоди Москви - Порошенко

Константинопольський патріархат може надавати автокефалію церкви без будь-яких погоджень.

Президент Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріархат визнав себе правомочним надавати автокефалію без узгодження з іншими церквами і таким чином Україна має право на створення Помісної соборної православної церкви.

Про це президент написав у своєму Twitter.

"Вселенський Патріархат прийняв рішення про право Вселенського Патріархату без урахування думки Москви надавати всім державам право на створення Помісної Церкви. І в першу чергу Україні - права на створення Помісної Соборної Православної Української Церкви", - заявив Порошенко.

Читайте такожВселенський патріарх Варфоломій заявивши Кіріла про намір даті Україні автокефалію УПЦ КП

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкви в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання Томосу на автокефалію православній церкви в Україні.

22 квітня Святий і Священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання автокефалії.

27 липня було оприлюднено послання Варфоломія, в якому він підкреслив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві. В УПЦ КП не виключають, що учасники зборів єпископату Вселенського патріархату у вересні можуть обговорити питання про надання томосу на автокефалію православній церкві в Україні.