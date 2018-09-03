Обвинувачення просить для Чемеса 3 роки і 3 місяці позбавлення волі

Суддя заслухала угоду про визнання вини Чемесом озвучену під час засідання прокурором та пішла до нарадчої кімнати ухвалювати рішення стосовно затвердження цієї угоди.

Обвинувачення просить для Сергія Чемеса, який разом з Юрієм Крисіним обвинувачується у викраденні людини та перешкоджанні мирним акціям, покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки і 3 місяці.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомила прокурор Юлія Малашич. Вона розповіла, що обвинувачення, беручи до відома те, що Чемес співпрацював зі слідством та уклав угоду про визнання вини, просить суд призначити йому покарання у вигляді 3 років і 3 місяців позбавлення волі. Також вона додала, що рішення судді Просалової буде оголошено не раніше 18.00 сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року до Дарницького райсуду Києва надійшов обвинувальний акт проти Крисіна і Чемеса, після цього адвокати Крисіна неодноразово заявляли відвід судді Любові Леонтюк, яку з самого початку призначили розглядати цю справу, але їм відмовляли у задоволенні цих відводів. На початку літа вже прокурори почали зачитувати обвинувальний акт, але адвокати Крисіна вкотре заявили про відвід судді Леонтюк і цю заяву задовольнила суддя Ольга Просалова, яку згодом автоматизована система документообігу суду призначила розглядати справу.

Довідка УНІАН. Дарницький райсуд Києва розглядає справу проти Крисіна та Чемеса за трьома епізодами.

За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро «Петрівка» «тітушки» викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у наметовий табір «тітушок» біля станції метро “Бориспільська” та катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію.

Крисіну і Чемесу інкримінується залучення осіб до охорони табору «тітушок» та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка.

За другим епізодом справи Крисін і Чемес виступають як організатори «тітушок», які 18 лютого 2014 року, за декілька годин до нападу на журналіста В’ячеслава Веремія, кидали вибухівку на барикади «майданівців» на вулиці Прорізній у Києві. Також за даним епізодом Крисіну і Чемесу інкримінується протидія учасникам акцій протесту, оскільки вони поставили підлеглим “тітушкам” завдання не випускати та не впускати активістів з/на Майдан Незалежності шляхом застосування до них насильства.

За третім епізодом справи – про вбивство Веремія – обвинувачується лише Чемес, оскільки Крисіну уже винесено вирок у відповідному провадженні. 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд засудив Крисіна до 4 років позбавлення волі з відтермінуванням покарання на 2 роки.

13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу прокуратури та представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського райсуду, призначивши при цьому Крисіну новий вирок - 5 років реального позбавлення волі.