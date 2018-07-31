Справа "тітушки" Крисіна: після відсторонення "незручної" судді головуюча суддя взяла самовідвід

Новий суддя має заново розпочинати розгляд провадження з призначення підготовчого засідання суду.

Суддя Дарницького суду Ольга Просалова, яку система авторозподілу призначила головуючою суддею у кримінальному провадженні проти організаторів «тітушок» Юрія Крисіна і Сергія Чемеса щодо протидії активістам Майдану та катувань, взяла самовідвід.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила одна з потерпілих у справі Світлана Кирилаш – удова журналіста В’ячеслава Веремія.

"Суддя Просалова заявила самовідвід. А слухати її заяву буде Тетяна Щасна (нагадаю, розглядала третю заяву сторони захисту про відвід Леонтюк, тоді відмовила в задоволенні). Засідання наступного понеділка, 6 серпня, о 13.00 у Дарницькому суді, вул. Севастопольська, 7/13", - написала Кирилаш.

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня суддя Дарницького райсуду Києва Любов Леонтюк задовольнила клопотання прокурорів про подовження терміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для обох обвинувачуваних – Крисіна та Чемеса - до 13 вересня.

26 липня суддю Леонтюк за клопотанням адвоката Крисіна Євгена Солодка відведено від розгляду справи. Крисін та його захисники раніше тричі безрезультатно добивалися відводу судді Леонтюк.

Новий суддя має заново розпочинати розгляд провадження з призначення підготовчого засідання суду.

Довідка УНІАН. Дарницький райсуд Києва розглядає справу проти Крисіна та Чемеса за трьома епізодами.

За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро «Петрівка» «тітушки» викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у наметовий табір «тітушок» біля станції метро “Бориспільська” та катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію.

Крисіну і Чемесу інкримінується залучення осіб до охорони табору «тітушок» та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка.

За другим епізодом справи Крисін і Чемес виступають як організатори «тітушок», які 18 лютого 2014 року, за декілька годин до нападу на журналіста В’ячеслава Веремія, кидали вибухівку на барикади «майданівців» на вулиці Прорізній у Києві. Також за даним епізодом Крисіну і Чемесу інкримінується протидія учасникам акцій протесту, оскільки вони поставили підлеглим “тітушкам” завдання не випускати та не впускати активістів з/на Майдан Незалежності шляхом застосування до них насильства.

За третім епізодом справи – про вбивство Веремія – обвинувачується лише Чемес, оскільки Крисіну уже винесено вирок у відповідному провадженні. 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд засудив Крисіна до 4 років позбавлення волі з відтермінуванням покарання на 2 роки.

13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу прокуратури та представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського райсуду, призначивши при цьому Крисіну новий вирок - 5 років реального позбавлення волі.