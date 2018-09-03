Питання не в тому, буде чи не буде томос для України, а як швидко його нададуть - речник УПЦ КП

Він зазначив, що виходячи з того, що ми знаємо і як прогнозуємо ситуацію, ми очікуємо, що в цьому році цей процес буде остаточно завершено.

У Стамбулі завершився триденний Синакс (збори) всіх єпископів Вселенського патріархату, на якому однією з провідних тем була тема томосу для Української церкви.

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Як сказав речник УПЦ Київського патріархату (УПЦ КП) після Синаксу, нині питання не в тому – буде чи не буде Томос, а коли він буде наданий – раніше чи пізніше.

На Синаксі, який розпочав свою роботу одразу після відвідин Вселенської патріархії главою РПЦ патріархом Кирилом, ієрархи Вселенського патріархату обговорювали теми щодо майбутнього православ’я – зокрема шляхи створення нових помісних церков.

Синакс Вселенського патріархату відбувався 1-3 вересня на Фанарі у Стамбулі. Серед тем, які обговорювалися, як можна судити з інформації і реакцій - як можуть створюватись помісні православні церкви, а також конкретно йшлося і про томос і автокефалію для української церкви.

Як пояснив в інтерв’ю радіо Свобода речник УПЦ КП Євстратій Зоря, «дозволу питати не потрібно з однієї дуже простої причини».

«Бо якби йшлося про отримання дозволу, то тоді виникає питання: чи можливий консенсус? Адже очевидно, що питання, яке зараз розглядається, – питання автокефалії – це питання, яке не здатне зібрати консенсус усіх помісних православних церков. Бо якби консенсус був, то це питання давно б вже вирішилося», – сказав речник УПЦ КП.

«А так, Константинопольський патріарх повинен розв’язати питання на благо цілої Церкви за умов, коли одна чи кілька церков не мають згоди і не можуть вирішити це питання самостійно. Тому через неможливість досягнення початкового консенсусу в цьому питанні, потреба вирішити це питання диктує саме такий порядок: Вселенський патріарх приймає це рішення – бо він наділений канонічним правом і традицією православ’я таке рішення приймати, – а потім інші церкви до цього рішення приєднуються. І таким чином, проблема, яка не вирішувалася, знаходить своє вирішення», – пояснив Євстратій Зоря.

Після звернення з українського боку щодо отримання томосу (грамоти), Вселенський патріарх надіслав делегацію до всіх помісних православних церков.

Але, як пояснює Євстратій Зоря, йдеться про інформування і консультації з помісними церквами (усього автокефальних церков нині – 15), а не отримання від кожної з них якогось дозволу на видачу томосу.

«Вселенський патріархат хоч і має особливі канонічні прерогативи, але він діє і зобов’язаний діяти в дусі соборності – тобто, він не здійснює свої повноваження абсолютно відокремлено від цілої церкви. І якраз оцей спосіб соборності – він реалізується в тому, що Константинопольський патріарх офіційно поінформував протягом попередніх місяців через спеціальну делегацію, яка відвідала глав усіх помісних православних церков про свої наміри і те, чим ці наміри викликані і як він буде діяти в цьому питанні», – каже архієпископ Євстратій.

«Але кілька разів було підкреслено, що це робиться не для того, щоб отримати якийсь дозвіл чи отримати схвалення таких дій, а для того, щоб всі були інформовані про те, яка є мотивація, які є історичні канонічні підстави для таких дій Константинопольського патріарха, щоб коли він здійснить ці дії – щоби церкви могли свідомо приєднатися до цього рішення патріарха і також визнати Українську церкву як помісну і автокефальну», – пояснює речник УПЦ КП.

Тому, як зауважують експерти, консультації з боку Вселенського патрірхату – це, по-перше, в дусі всеправославної соборності, а по-друге, це дає більше інформації для осмисленого рішення, коли настане час для визнання помісної Української церкви іншими православними церквами.

Як зазначив після візиту глави РПЦ патріарха Кирила до Вселенського патріархату наприкінці минулого тижня митрополит Галльський (православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату) Еммануїл, немає поспіху щоб видати томос Українській церкві «вже завтра».

«Ми не поспішаємо видати томос завтра. Ми плануємо зробити це у спосіб, який Вселенський патріархат вважає кращим для ситуації в Україні, щоб була єдина церква, коли автокефалія буде надана. Вселенський патріархат є єдиною церквою, яка має право надання томосу в підсумку. Ми будемо йти далі… це процес. І це процедура, яка зараз відбувається. Ми ще не досягли завершення процедури», – сказав митрополит Еммануїл.

Євстратій Зоря зі свого боку каже, що питання томосу – це питання лише часу.

«Ми повністю переконані, що це не питання принципу – буде томос чи не буде? А питання часу – швидше чи пізніше. І також тут питання підтримки: більша чи менша кількість помісних православних церков підтримують Вселенського патріарха в тому рішенні, яке буде проголошене», – пояснює речник УПЦ КП.

«І ми самі для себе маємо пояснення, можливо, не в такому швидкому темпі, як хотілося б нам (церкві) чи в цілому Україні у вирішенні цього питання. Бо Вселенський патріарх, маючи відповідальність перед цілою Церквою, старається знайти такий спосіб, який дозволить вирішити проблеми з, як-то кажуть, найменшими втратами. То навіть коли Московський патріархат відкине проголошення цієї автокефалії, цього томосу, – він опиниться в абсолютній меншості і не буде здатен зашкодити всеправославній єдності», – каже архієпископ Євстратій і додає: «На нашу думку, виходячи з того, що ми знаємо і як прогнозуємо ситуацію, ми очікуємо, що в цьому році цей процес буде остаточно завершено».