Архієрейський собор вирішив, що Константинополь може надавати автокефалію без згоди інших церков - ЗМІ

Константинопольська церква уповноважена без згоди інших церков надавати автономію, автокефалію церкві, яка про це просить.

На Архієрейському соборі Константинопольської церкви у Стамбулі сьогодні, 2 вересня, єпископи розглянули питання про те, наскільки Константинопольська церква уповноважена без згоди інших церков надавати автономію, автокефалію церкві, яка про це просить.

Про це повідомляє Громадське.

Відповідь, яку ухвалили єпископи за результатами цього обговорення ствердна - «так, Константинопольський патріархат може надавати автокефалію без будь-яких узгоджень».

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Раніше Вселенський патріарх нагадав про московське самоуправство щодо Київської митрополії і докладно перелічив такі приклади щодо Київської митрополії, починаючи з XV століття.

"Москва впродовж багатьох століть розпоряджалася Київською митрополією, православною церквою в Україні, без відома Константинополя", - заявив голова Константинопольської церкви.

1 вересня у Стамбулі розпочався Архієрейський собор Константинопольської церкви, головною темою якого є надання українській Православній церкві автокефалії. Собор триватиме до 3 вересня.

Питання України мали розглянути 2 вересня у другій половині дня. Якщо під час обговорення ідею надання автокефалії Україні підтримає більшість ієрархів - тоді для надання Томосу Києву не буде жодних процедурних перепон.

1 вересня ієрархи, що прибули до Стамбула, відзначили початок церковного року (у православних церквах новий літургійний рік починається 1 вересня).

Очікується, що після консультацій з єпископами з усього світу, Константинопольський патріархат може остаточно визначити терміни надання Томосу — грамоти, яка оголосить про незалежність Української православної церкви.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкви в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання Томосу на автокефалію православній церкви в Україні.

22 квітня Святий і Священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання автокефалії.

27 липня було оприлюднено послання Варфоломія, в якому він підкреслив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

В УПЦ КП не виключають, що учасники зборів єпископату Вселенського патріархату у вересні можуть обговорити питання про надання томосу на автокефалію православній церкві в Україні.