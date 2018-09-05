У Володимира був напад сильного болю в печінці, він продовжує втрачати вагу. Зараз українець перебуває в камері з постійним відеоспостереженням.

В українського політв'язня, який продовжує голодування в анексованому Криму, Володимира Балуха стався напад болю в печінці.

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Про це повідомляється на сторінці Кримської правозахисної групи у Facebook з посиланням на його адвоката. "У Володимира був напад сильного болю в печінці, він продовжує втрачати вагу. Зараз українець перебуває в камері з постійним відеоспостереженням. Балух вважає, що в ракурс камери потрапляє навіть туалет", - повідомив адвокат.

Захисник Балуха зустрівся з ним 5 вересня. За словами адвоката, медична допомога політв'язню не надається належним чином.

Станом на 5 вересня Балух голодує (майже не вживає їжу) 171 день. 19 березня він оголосив безстрокове голодування.

Як повідомляв УНІАН, у січні Володимира Балуха засудили до 3 років і 5 місяців. Офіційно – за зберігання боєприпасів, неофіційно – за те, що він відмовився прибрати прапор України з подвір’я власного будинку.

Нещодавно термін продовжили до 5 років через нібито побиття начальника ізолятору.