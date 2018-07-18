"Мене Вова не так зрозуміє": мати Балуха не проситиме Путіна про помилування сина

Наталія Балух зазначає, що просити Путіна про помилування - це визнати свою провину, якої немає.

Мати Володимира Балуха, який голодує в кримському СІЗО, Наталія Балух не проситиме президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.

Про вона заявила в коментарі Крим.Реалії.

"Я Путіна просити не буду. Мене Вова (український активіст Володимир Балух - ред.) не так зрозуміє. Він проти, щоб просити. Просити - це визнати свою провину. А він провину не може визнати, тому що ні в чому не винен", - сказала Наталія Балух.

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Нагадаємо, мати українського режисера, політв’язня Олега Сенцова Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування. Клопотання було написано 22 червня, а 26 червня його передали Путіну.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 набоїв і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку було вивішено прапор України.

Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу стосовно активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

Балух 19 березня оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів.

5 липня «суд» в окупованому Криму у другій справі проти Балуха - про дезорганізацію роботи слідчого ізолятора - засудив активіста до покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років в колонії загального режиму і штрафу в розмірі 10 тис. руб.