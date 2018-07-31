Стан українського активіста Балуха залишається важким - Чийгоз

Український активіст Володимир Балух не припиняє голодування, його стан залишається важким.

Про це проектом Радіо Свобода - сайту Крим.Реалії повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

«Його стан не покращився. Воно продовжує бути важким. Він, як сам каже, «знаходиться в колії», в яку увійшов спочатку», - сказав Чийгоз.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку було знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку був вивішений прапор України.

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Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Друга справа щодо активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового утримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченко, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

Балух 19 березня оголосив голодування в знак протесту проти винесеного йому вироку по справі про зберігання боєприпасів.

13 липня стало відомо, що підконтрольний Кремлю так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.