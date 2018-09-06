Херсонський суд продовжив арешт керівника "РИА Новости Украина" Вишинського

Також суд відмовив адвокату Вишинського відпустити підзахисного з-під варти під його особисту поруку.

Херсонський міський суд продовжив термін утримання під вартою підозрюваного у державній зраді керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського до 4 листопада.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні.

Крім того, суд відмовив у клопотанні адвокату Вишинського Андрію Доманському відпустити підзахисного з-під варти під його особисту поруку.

Захист Вишинського має намір подати апеляцію на рішення суду про продовження йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі «РИА Новости Украина» в Києві. Було затримано його директора Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму». Після повернення з Криму у 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що це тільки доведена сума. Згідно з оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця. Йому інкримінують вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 ("державна зрада") і ч. 1 ст. 263 ("незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів") Кримінального кодексу.

5 вересня під час засідання Херсонського міського суду Вишинський поскаржився на погіршення самопочуття. Адвокат підозрюваного стверджував, що минулого тижня у Вишинського стався серцевий напад. Суд вирішив відправити його на медобстеження. Після госпіталізації Вишинського результати медобстеження показали, що стан здоров'я підозрюваного у нормі.