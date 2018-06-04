З квартири арештованого Вишинського зникли документи і цінні речі – поліція

09:57, 04 червня 2018
Суспільство
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Кирило Вишинський / REUTERS

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Про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало, передає «Українська правда».

Він підтвердив, що до чергової частини поліції близько 17-ї години в неділю надійшло повідомлення про проникнення невідомих у квартиру.

"Пропали документи і цінні речі", – сказав Тракало, посилаючись на дані київської поліції.

Відкрито провадження за ч. 3. ст. 185 – крадіжка, поєднана з проникненням у житло.

Правоохоронці розслідують цей інцидент.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Вишинського заявив про пограбування квартири свого підзахисного.

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Теги: #РИА Новости#Кирил Вишинський