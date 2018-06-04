З квартири арештованого Вишинського зникли документи і цінні речі – поліція
09:57, 04 червня 2018Суспільство
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Раніше адвокат Кирила Вишинського заявив про пограбування квартири свого підзахисного.
Кирило Вишинський / REUTERS
Із квартири арештованого головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського вкрали документи й інші цінні речі.
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Про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало, передає «Українська правда».
Він підтвердив, що до чергової частини поліції близько 17-ї години в неділю надійшло повідомлення про проникнення невідомих у квартиру.
"Пропали документи і цінні речі", – сказав Тракало, посилаючись на дані київської поліції.
Відкрито провадження за ч. 3. ст. 185 – крадіжка, поєднана з проникненням у житло.
Правоохоронці розслідують цей інцидент.
Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Вишинського заявив про пограбування квартири свого підзахисного.
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