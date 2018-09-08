Дніпро святкує День міста

Президент Петро Порошенко подякував дніпрянам, які навесні 2014 року «зламали російський план із розчленування і знищення України».

Дніпро сьогодні святкує День міста.

Як передає кореспондент УНІАН, традиційно урочистості почалися з церемоній покладання квітів до пам’ятника почесному громадянину Дніпра Олександру Полю та вручення подяк міського голови, грамот облдержадміністрації та облради городянам за значні внески у розвитку міста.

Президент Петро Порошенко привітав жителів Дніпра з Днем міста. Про це він написав у Twitter.

«Щиро вітаю дніпрян з Днем міста! Мешканці Дніпра, спадкоємці героїв-козаків, весною 2014 стали на захист незалежної України і разом зламали російський план із розчленування і знищення України», - зазначив президент.

Він подякував дніпрянам за мужність і патріотизм.

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До свята у мерії підготували чимало різноманітних заходів. Загалом буде відкрито 19 локацій із фестивалями, змаганнями та концертами. У центрі Дніпра на площі Героїв Майдану вже проходить концерт у рамках арт-проекту «Битва хорів», в якому візьмуть участь 13 колективів. Також тут пройде всеукраїнський фестиваль духових оркестрів Dnipro Spirit of orchestras, який розпочнеться масштабним дефіле військових оркестрів.

Наймасштабнішою подією стане карнавальна хода «І love Дніпро». Це – нова традиція у святкуванні Дня міста. Вперше карнавал влаштували торік. Цього року у ході очікується рекордна кількість людей - близько 10 тис. Під час карнавалу на майданчику біля цирку відбудеться урочисте розгортання величезного прапора міста розміром 12х18 м.

Цього року за кошти міського бюджету для учасників карнавалу передбачено призи: 50 тис. грн – найкращій карнавальній колоні; 50 тис. грн – найкращій рухомій платформі, 10 тис. грн – за найкращий карнавальний костюм.

На Фестивальному причалі відбудеться відкритий чемпіонат світу зі стронгмену – Arnold Amateur Srongman World Championship 2019 (USA). Головний рефері – найсильніша людина світу Василь Вірастюк. У чемпіонаті візьмуть участь гості з Білорусі, Словаччини, Польщі, Латвії.

Під час гастрономічного фестивалю планується встановити два рекорди України. Кулінари приготують сендвіч-велетень розміром 9 кв. м, а зі 120 різних продуктів створять триметрову тарілку закусок до пива.

Також у День міста буде чимало дитячих програм і сімейних фестивалів із музикою, співами, кулінарними воркшопами та навіть барбекю-батлом.

Ввечері дніпряни можуть відвідати концерти французького диско-дуету Ottawan, гурту «СКАЙ» та Тіни Кароль.

За інформацією Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, у святкуванні Дня міста візьмуть участь до 200 тис. осіб. Громадський порядок в місцях проведення масових заходів забезпечуватимуть 740 поліцейських та військових Національної гвардії.