Концерт на набережній, забіги у вишиванках та етноісторичний фестиваль: як Дніпро відзначатиме День Незалежності України

Участь в урочистостях візьме, зокрема, керівництво міста та області.

24 серпня Дніпро разом з усією країною відзначатиме День Незалежності України. Традиційно святкування розпочнеться зранку з покладання квітів до пам’ятника молодому Тарасу Шевченку. Участь в урочистостях візьме, зокрема, керівництво міста та області.

Водночас з 9:00 на Фестивальному причалі Січеславської набережної стартують спортивні забіги «Біжимо у вишиванках». Організатор – біговий клуб Start Dnipro – запрошує приєднатися містян різного віку. Буду козацькі індивідуальні забіги на дистанції 2,5 та 5 км, старти на 100, 500 та 1000 метрів – для юних козаків і козачок, а також командні змагання «Козацькі перегони», під час яких кожній команді доведеться пройти спеціальну смугу перешкод, щоб випередити суперників та перемогти. Крім цього, проведуть естафети в шароварах, змагання з ліплення вареників на швидкість тощо. Додати собі балів можна буде, виконавши народну пісню, продекламувавши вірш або станцювавши гопака.

Пообіді, з 15:00 і до самого вечора, на сцені Фестивального причалу дніпрян та гостей міста розважатимуть місцеві творчі колективи та рок-гурти.

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Поціновувачі воднолижного спорту зможуть спостерігати за змаганнями чемпіонату Європи з водних лиж, який цього року припав і на День Незалежності.

Урочисте відкриття чемпіонату відбудеться 21 серпня, о 18:30, на Фестивальному причалі. А змагання проходитимуть на території воднолижного клубу «Сентоза» (вул. Набережна Перемоги, 35)22-24 серпня – з 8:00, 25 та 26 серпня – з 9:00. До Дніпра з’їдуться 140 спортсменів з різних країн Європи. Вхід безкоштовний. Чемпіонат проходитиме у рамках програми мера Бориса Філатова «Дніпро – спортивна столиця».

Прихильники активного відпочинку на природі зможуть долучитися до етноісторичного українського фестивалю «Самар-Дніпро-Фест», який цього року відбудеться вже втретє. Він триватиме два дні – 24 та 25 серпня. Місце проведення заходу незмінне – козацьке містечкоСамарь, що на території колишньої Новобогородицької фортеці.

У програмі фестивалю – історична реконструкція штурмуфортеці, лицарські бої, катання на конях, козацьких чайках, виставка археологічних знахідок, квести, конкурси, майстер-класи, фуд-корт, концерти українських гуртів. Серед хедлайнерів – «Скрябін» та «С.К.А.Й.».