У ФСБ заявили про затримання на озері Сиваш двох українських рибалок

Українських рибалок затримали на 48 годин з метою підтвердження їх осіб.

На озері Сиваш російські прикордонники затримали двох українських рибалок.

За даними прикордонного управління ФСБ Росії, громадян України звинуватили у "незаконному перетині кордону", пише Крим.Реалії.

Українців затримали в момент швартування до берегу окупованого Росією Криму на моторному човні.

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"При огляді плавзасобу рибалок, на борту виявлено близько 20 кг водних біологічних ресурсів кефалевих видів риб", - йдеться в повідомленні російських силовиків.

У ФСБ стверджують, що громадяни України, вийшовши на риболовлю, вирішили навмисно причалити до берега анексованого Криму "для налагодження дружніх стосунків та обміну досвідом з кримськими рибалками".

Українських рибалок затримали на 48 годин з метою підтвердження їх особи, повідомляють російські силовики. У той же час ФСБ не називає імен затриманих громадян.

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації проводили обшук в будинку активістки Українського культурного центру Ольги Павленко через нібито її зв'язків з "Правим сектором". 2 вересня вона виїхала з окупованого півострова на материкову частину України.