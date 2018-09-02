Активістка Українського культурного центру виїхала з Криму після обшуків ФСБ

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні раніше висловило стурбованість обшуком російської ФСБ в оселі активістки Ольги Павленко в окупованому Криму.

Активістка Українського культурного центру Ольга Павленко, у якої 29 серпня пройшов обшук, виїхала з окупованого півострова на материкову частину України.

Про це повідомляє Громадське радіо.

Сьогодні, 2 вересня, Павленко перетнула адмінкордон з Кримом в ПП «Каланчак» та їде до Херсона, де планує оселитися.

Читайте такожФСБ обшукувала будинок української активістки в Криму через нібито її зв'язки з "Правим сектором"

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня вранці в Сімферополі російські силовики проводили обшук у квартирі активістки Українського культурного центру Павленко нібито через її зв'язки з "Правим сектором". Активістку викликають до "слідчого комітету" на допит.

Правозахисні організації висловлюють переконання, що окупаційна влада Криму переслідує Павленко через її громадянську позицію і популяризацію української культури на окупованому півострові.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні заявило, що стурбоване цим обшуком. "Ми стурбовані обшуками ФСБ будинку співзасновниці Українського культурного центру. Ще один приклад систематичної кампанії Росії щодо придушення української ідентичності в Криму", - заявляють американські дипломати.

Також вони наголосили, що Крим - це Україна.