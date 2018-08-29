ФСБ обшукувала будинок української активістки в Криму через нібито її зв'язки з "Правим сектором"

Павленко повідомила, що в ході обшуку у неї вилучили зошити із записами, копіювали інформацію з її комп'ютера, мобільний телефон, також оглянули телефон чоловіка.

Співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації проводили обшук в оселі активістки Українського культурного центру Ольги Павленко через нібито її зв'язки з "Правим сектором".

Як повідомляє Кримська правозахисна група в соціальній мережі Facebook, Павленко розповіла про те, як в її квартирі проходив обшук.

Зокрема, активістка зазначила, що обшук проводили співробітники ФСБ РФ. Вони заявили, що Павленко підозрюють у зв'язках з "Правим сектором", який нібито готував в окупованому Криму "замах на вбивство людини".

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Павленко повідомила, що в ході обшуку у неї вилучили зошити із записами, копіювали інформацію з її комп'ютера, мобільний телефон, також оглянули телефон чоловіка. "Слідчий" заявив, що пізніше її викличуть до "слідчого комітету" для допиту.

"Прийшли о 6:30 ранку. Грюкали дуже сильно в двері, назвалися техслужбою і сказали, що я затопила сусідів. Я зателефонувала адвокату і сказала, що я нібито затопила сусідів. Потім вони почали ламати двері. Стверджували, що у них є постанова суду на обшук. Співробітники не представилися, вони не заходили до квартири, поки не приїхав адвокат. Заявили, що у нього є півгодини, щоб приїхати. Вони зайшли в квартиру разом з адвокатом. Я попросила, щоб вони переміщалися групою", - розповіла активістка.

За її словами, протокол обшуку вона підписувати відмовилася, сказавши, що підписуватиме його тільки в присутності адвоката в "слідчому комітеті".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Сімферополі російські силовики проводили обшук в будинку активістки Українського культурного центру Ольги Павленко.