Російський омбудсмен має надати довідки про стан здоров'я Сенцова і Балуха - Денісова

Вона розповіла про ситуацію з взаємним відвідуванням ув'язнених, про які президенти України і РФ домовились ще у червні.

Уповноважений Верховної Ради Людмила Денісова заявила, що омбудсмен РФ Тетяна Москалькова пообіцяла 12 вересня надати медичні довідки про стан здоров'я політв'язнів Олега Сенцова і Володимира Балуха.

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Про це вона повідомила у Facebook. "Тетяна Москалькова пообіцяла уже 12 вересня передати мені медичні довідки про стан здоров'я політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха. Документи підпишуть незалежні експерти у сфері охорони здоров'я після повного огляду хлопців, які голодують 121 і 177 день відповідно", - зауважила український омбудсмен.

Вона розповіла про ситуацію з взаємним відвідуванням ув'язнених, про які президенти України і РФ домовились ще у червні.

"Спробуємо з уповноваженим в РФ синхронно поїхати до Володимира Балуха та Кирила Вишинського, стан здоров'я яких нещодавно різко погіршився. Сподіваюся, цього разу домовленості ми втілимо у життя", - підкреслила вона.

Також уповноважений ВР з прав людини повідомила, що обговорювала з Москальковою долю політв'язнів, яких утримують у Сімферопольському СІЗО, - Сервера Зекірьяєва, Сейрана Салієва та Тімура Ібрагімова.

"Хлопців утримують у Сімферопольскому СІЗО. За рік батьки так і не побачилися з синами, а дружини - зі своїми чоловіками. Тож я попросила уповноваженого в РФ посприяти цим зустрічам", - зазначила Денісова.

"Окрім цього, з'явилася інформація, що бранців, ув’язнених в Ростовських СІЗО, можуть етапувати до Криму. Тоді існуватимуть такі ж ризики роз'єднання рідних. Ми не можемо цього допустити. Саме тому я попросила омбудсмена в РФ перевірити цю інформацію та якомога скоріше підтвердити або спростувати її", - резюмувала вона.