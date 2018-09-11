"Він повільно згасає": адвокат розповів про незворотні зміни у стані здоров'я Сенцова

За словами Дмитра Дінзе, після 120 днів голодування український політв'язень Олег Сенцов, незважаючи на підтримуючу терапію, стає все більш слабким, йому важко вставати з ліжка.

Після 120 днів голодування здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова зазнало незворотних змін.

Про це Associated Press повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе. Дінзе зазначив, що стан постійно погіршується, що призводить до "незворотних змін, що впливають на серцево-судинну систему, нирки та печінку".

Він додав, що стан Сенцова стає все більш слабким, і йому важко вставати з ліжка.

"Він схильний до повільного згасання, незважаючи на підтримуючу терапію", - сказав Дінзе.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли в Росію. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Його утримують в колонії «Білий ведмідь» у Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

Раніше його сестра повідомила, що Сенцов втратив надію на повернення до Києва і написав заповіт на свої твори в разі смерті.