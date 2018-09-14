Подробиці про стан здоров'я Сенцова реально невідомі - Клімкін

Глава МЗС переконаний, що у питанні звільнення Сенцова Україна за допомогою міжнародних партнерів вдасться дотиснути президента РФ Володимира Путіна.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що подробиці про стан здоров'я незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова реально невідомі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав журналістам. Він сказав, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель продовжують говорити з РФ щодо звільнення Сенцова. Також він зазначив, що відбуються "ще деякі контакти", про які свідомо не може розповісти.

"Ситуація дійсно критична, оскільки ми не знаємо реально деталей стану Олега, і тому, дуже сподіваємося, що Росію, і зокрема російського президента в цьому вдасться дотиснути", - заявив Клімкін.

Глава МЗС запевняє, що українська сторона задіює всі можливі заходи задля звільнення Сенцова.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова у Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Його утримують в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

10 вересня у Facebook сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що режисер втратив надію на повернення до Києва і написав заповіт на свої твори у разі смерті. Також режисер написав, що у нього виникла гіпоксія - це брак кисню в органах, здебільшого серці і мозку, туман у голові, все крутиться, тіло, голова і кінцівки німіють.

11 вересня, адвокат Дмитро Дінзе заявив, що після 120 днів голодування стан Сенцова зазнав незворотних змін, він повільно згасає.