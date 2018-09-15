Тюремники заперечують побиття Балуха, але адвоката до нього не пустили (відео)
Адвокат українського активіста Володимира Балуха вранці 15 вересня прибув до СІЗО Сімферополя, щоб побачити свого підзахисного, але його до нього не впустили.
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Про це повідомляє Кримська правозахисна група. «Черговий СІЗО йому відповів, що звернення адвоката передано начальнику ФКУ СІЗО-1 УФСІН РФ по Криму Бережному Сергію, але його зараз немає на місці. Коли начальник приїде до СІЗО, він буде особисто вирішувати це питання», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що адвокат дочекався Бережного, пояснив йому, чому потрібно терміново відвідати Балуха й дізнатись про його стан здоров'я.
«Однак начальник відмовив адвокату, пославшись на те, що сьогодні вихідний, і запропонував прийти в понеділок. Він також додав, що особисто бачив Володимира Балуха і з ним, за його словами, все нормально», - додали кримські правозахисники.
Як повідомляв УНІАН, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагала зустрічі з політв'язнем Балухом, якого напередодні побили в сімферопольському СІЗО.
Напередодні заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Балуха в сімферопольському СІЗО сильно побили й погрожували знищити.
У МЗС України заявили, що докази побиття Балуха передадуть до судів.
Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок.
Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку був вивішений прапор України. Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. руб. (близько 4,6 тис. грн).
Другу справу проти активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.
Балух 19 березня 2018 року оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів.