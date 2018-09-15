Тюремники заперечують побиття Балуха, але адвоката до нього не пустили (відео)

Начальник СІЗО заявив, що особисто бачив Балуха, і з ним, за його словами, все нормально.

Адвокат українського активіста Володимира Балуха вранці 15 вересня прибув до СІЗО Сімферополя, щоб побачити свого підзахисного, але його до нього не впустили.

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Про це повідомляє Кримська правозахисна група. «Черговий СІЗО йому відповів, що звернення адвоката передано начальнику ФКУ СІЗО-1 УФСІН РФ по Криму Бережному Сергію, але його зараз немає на місці. Коли начальник приїде до СІЗО, він буде особисто вирішувати це питання», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що адвокат дочекався Бережного, пояснив йому, чому потрібно терміново відвідати Балуха й дізнатись про його стан здоров'я.

«Однак начальник відмовив адвокату, пославшись на те, що сьогодні вихідний, і запропонував прийти в понеділок. Він також додав, що особисто бачив Володимира Балуха і з ним, за його словами, все нормально», - додали кримські правозахисники.

Як повідомляв УНІАН, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагала зустрічі з політв'язнем Балухом, якого напередодні побили в сімферопольському СІЗО.

Напередодні заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Балуха в сімферопольському СІЗО сильно побили й погрожували знищити.

У МЗС України заявили, що докази побиття Балуха передадуть до судів.

Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку був вивішений прапор України. Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. руб. (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу проти активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

Балух 19 березня 2018 року оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів.