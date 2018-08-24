Ув'язнений окупантами у Криму Балух з початку голодування втратив близько 30% ваги - правозахисники

За інформацією правозахисників, Балуха за час утримування в сімферопольському СІЗО тричі хотіли посадити в штрафний ізолятор, але не змогли, бо карцер переповнений.

Український політв'язень Володимир Балух з початку голодування, з 19 березня, втратив близько 30% ваги.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє «Кримська правозахисна група».

«За інформацією родичів українця, до арешту Володимир Балух важив близько 95 кілограмів. Сьогодні кримчанин важить близько 60 кілограмів. При цьому кримська «прокуратура» стверджує, що здоров'я українця задовільне. В офіційній відповіді «прокуратура» повідомила захисту українця, що «життєво важливі показники Балуха в нормі, і спеціалізованої медичної допомоги він не потребує»», - йдеться в повідомленні.

За інформацією «Кримської правозахисної групи», Балуха за час утримування в сімферопольському СІЗО тричі хотіли посадити в штрафний ізолятор, але не змогли, бо карцер переповнений.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок.

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Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку було вивішено прапор України.

Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу щодо активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

Балух 19 березня 2018 року оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів.

13 липня стало відомо, що підконтрольний Кремлю так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.