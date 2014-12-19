До Харкова прибула гуманітарна допомога з Польщі (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, кілька десятків вантажних автомобілів прибули до Харкова сьогодні, 19 грудня.

За відомостями ОДА, зараз автомобілі з допомогою відправляться до таборів, де проживають переселенці, та до складів, де буде розвантажений вантаж для подальшої передачі вимушеним переселенцям із Донбасу.

У волонтерській організації «Станція Харків», що разом із Червоним Хрестом та благодійним фондом «Єдина країна» буде займатися дистрибуцією вантажу, повідомили, що у вантажівках знаходяться 5 тис. продовольчих пакетів, близько 2 тис. дитячих гігієнічних пакетів, 200 ліжок для табору «Ромашка», де проживають переселенці, зимові куртки, обігрівачі, спальні мішки тощо. Усього до Харкова за Програмою гуманітарної допомоги МЗС Польщі доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою близько 150 тонн.

Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Станіслав Лукасік повідомив журналістам: «Вантаж прибув на 33 автомобілях. Там знаходяться три категорії: по-перше, це теплі речі, одяг та різноманітні спальні приналежності (подушки, пледи, спальні мішки, складні ліжка), друга категорія вантажів – це продовольство тривалого зберігання, третій блок – це найбільш потрібні взимку ліки», - сказав консул.

Він зауважив, що 1 млн дол., виділені польським урядом для надання гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям із Донбасу, котрі проживають на території Харківської області, направлені як на надання безпосередньої речової гуманітарної допомоги, так і на ремонт корпусів соціальних центрів, у яких проживають переселенці.

Лукасік зазначив, що гуманітарний вантаж, що був у дорозі майже дві доби, зараз прибув на місце розвантаження, до середини дня роботи з вивантаження гуманітарної допомоги на складах у Харкові будуть завершені.

Консул також зауважив, що рішення передати вантаж саме переселенцям у Харківській області було прийняте з огляду на те, що в цій області їх найбільше.

«Це було рішення останніх тижнів. Я знав, що Харківська область є фактично областю, яка прийняла на себе найбільшу хвилю біженців. Тому, кому ж ще давати? Тим виділили, що потребує більше за все», - підкреслив Лукасік.

Консул також відзначив оперативну роботу української митниці, які оформила гуманітарну допомогу на добу раніше, від очікуваного терміну.

Читайте такожУкраїна та Польща створять спільну митницю — ПорошенкоРозподіл вантажу пройде під контролем Генерального консула Республіки Польща у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, уряд Польщі виділив на 1 млн дол. на гуманітарну допомогу для вимушених переселенців, які проживають в Харківській області.