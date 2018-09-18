В Одесі суд переніс засідання у справі про пожежу в дитячому таборі "Вікторія"

В ході засідання допитали свідка у справі Саркісяна - заступника директора "Вікторії" Тетяну Ланіну.

В Одесі суд переніс на 20 вересня засідання у справі про пожежу в дитячому оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія», в якому в 2017 році загинули три вихованки творчого колективу «Адель», у зв'язку з поганим самопочуттям обвинувачуваного екс-директора установи Петроса Саркісяна.

Читайте такожСуд Одеси продовжив арешт директору табору "Вікторія", в якому загинуло троє дітей

Як передає кореспондент УНІАН, 17 вересня в Київському районному суді Одеси в ході засідання допитали свідка у справі Саркісяна - заступника директора «Вікторії» Тетяну Ланіну.

Зокрема, вона заявила, що без відома департаменту освіти Одеської міськради керівництво оздоровчо-спортивного комплексу самостійно не приймало рішень щодо пожежної безпеки. За словами свідка, в департаменті про недоліки пожежної безпеки в установі були проінформовані, як і про те, що в таборі не вистачає вихователів.

Вона також заявила, що батьки учасників колективу «Адель» самі наполягли, щоб неповнолітніх розселили в дерев'яному корпусі.

На засідання прибула одна потерпілих - дівчинка, яка під час пожежі перебувала в дерев'яному корпусі.

Однак допитати її не встигли, так як було заявлено про перенесення засідання на 20 вересня. Це було зроблено у зв'язку з тим, що Саркісян заявив про погане самопочуття.

«Я більше не витримаю», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі пізно ввечері 15 вересня 2017 року на території дитячого комплексу «Вікторія» сталася пожежа, яка призвела до загибелі трьох дівчаток - вихованок творчого колективу «Адель».

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки"), прокуратура - за ст. 367 ("службова недбалість") Кримінального кодексу

У зв'язку з надзвичайною подією було затримано директора комплексу Петроса Саркісяна і старшого вихователя Наталію Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку.

24 квітня суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана в халатності колишній віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування щодо якої було завершено 27 квітня. Матеріали переданто до суду.

Крім того, в справі фігурують колишній керівник Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та інспектор, які підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Також у травні прокуратура повідомила Саркисяну і його заступнику Тетяні Ланіній про підозру в заволодінні 120 тис. грн бюджетних коштів, і 18 червня до Київського райсуду Одеси було направлено обвинувальний акт. У червні заступник директора табору відшкодувала бюджету міста завдані збитки - понад 120 тис. грн.

2 липня адвокат 37 потерпілих сімей заявив клопотання про стягнення моральної шкоди з Одеської міськради в сумі 3,9 млн грн.

Наприкінці липня суд об'єднав справи Ланіної і Саркісяна. Останній кілька разів скаржився на проблеми зі здоров'ям, йому викликали в суд швидку допомогу. Він єдиний з фігурантів справи, який утримується в СІЗО. 14 серпня стало відомо, що Саркісяна госпіталізовано.

На початку вересня прокуратура оголосила про підозру в розтраті понад 400 тис. грн бюджетних коштів керівнику фірми, яка займалася реконструкцією дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія».