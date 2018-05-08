Керівників одеського табору «Вікторія», де загинули діти, підозрюють у привласненні 120 тисяч гривень

Чиновники нараховували та переводили у готівку зарплату співробітників, які фактично не працювали в таборі.

В Одесі сьогодні прокуратура повідомила директора табору «Вікторія» Петросу Саркісяну і його заступнику про підозру в заволодінні 120 тис. грн бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, чиновників підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, і внесенні в офіційні документи свідомо неправдивих відомостей (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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«Під час слідства встановлено, що двоє чиновників позашкільної дитячої установи із січня по серпень 2017 року шляхом внесення недостовірних відомостей в табелі обліку робочого часу та відпрацьованих годин шістьма співробітниками заволоділи коштами з місцевого бюджету», - сказали у прес-службі.

Зазначається, що фактично ці співробітники до виконання обов'язків не приступали, а лише «числилися на папері». Кошти, нараховані працівникам, знімалися в банкоматі, розташованому в Київському районі міста.

«За висновками економічної експертизи, розмір шкоди, завданої незаконними діями посадових осіб комунального підприємства, становить понад 120 тис. грн», - уточнили у прес-службі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Його здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року, що призвело до загибелі трьох дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з НП були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і старший вихователь Наталія Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив рішення заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив виховательку на волю під взяття на поруки народних депутатів. 24 квітня 2018 року суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана в недбалості колишній віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування стосовно якої 27 квітня 2018 року завершено. Матеріали передано до суду.

Саркісян перебуває у СІЗО. 3 травня суд продовжив йому тримання в СІЗО на 2 місяці. Сторона захисту, посилаючись на норми міжнародного права, заявила клопотання про усунення порушень прав людини. Зокрема, захисники просили суд дозволити обвинуваченому перебувати поруч з ними (за межами скляної кабіни) під час судових засідань.

4 травня захист потерпілих заявив відвід судді.