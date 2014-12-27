Ще 4 військових можуть звільнити з полону бойовиків у найближчі години

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"Із домовленої кількості звільнених 150 осіб 146 вже дома. Ще четверо мають найближчими годинами звільнитися. Це питання знаходиться і на контролі СБУ, і його особисто контролює президент", - сказав Лисенко.

Читайте такожПорошенко зустрів звільнених з полону військових (фото, відео)Відповідаючи на запитання, він зазначив, що кількість громадян, які перебувають у полоні бойовиків, щодня може змінюватися, оскільки "вони можуть кожного дня брати в полон когось і з місцевих мешканців".

"Але ми своїх там залишати не збираємося. Тобто процеси звільнення тривають", - запевнив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що на переговорах у Мінську бойовики погодилися передати 150 полонених українських військових в обмін на своїх 225. Станом на 25 грудня, за даними СБУ, у полоні бойовиків на Донбасі залишалися 684 людини.

Учора у зоні АТО відбувся обмін полоненими: бойовики звільнили 146 українців.