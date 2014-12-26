СБУ оприлюднила список звільнених з полону бойовиків українців
Голова СБУ Валентин Наливайченко доповів Президенту України Петру Порошенку про звільнення з полону 146 громадян України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
Визволені бійці добровольчих батальйонів, Національної гвардії, волонтери, цивільні зустрінуться зі своїми рідними та близькими найближчими годинами.
Ще чотирьох полонених мають звільнити завтра.
Для української влади є незмінним пріоритетом з’ясування долі кожної людини, яка - за даними міжвідомчого центру допомоги звільнення полонених при СБУ, волонтерів, інших джерел - залишається на тимчасово окупованій території та повернути їх додому.
Читайте такожУ мережі опублікували відео, як полонених українських військових відправляли додому
Список звільнених:
Яцик Віталій Степанович 1979
Самунджан Євген Олександрович 1983
Родін Ігор Вікторович 1960
П'ятигорець Віктор Миколайович 1962
Качковський Богдан Павлович 1965
Ліньов Валентин Валерійович 1973
Печера Ярослав Олександрович 1984
Олійник Андрій Віталійович 1976
Дригайло Андрій Олександрович 1965
Шевченко Руслан Миколайович 1979
Досяк Юрій Ігорович 1984
Дейнега Олександр Григорович 1983
Жержевський Сергій Олександрович 1987
Уваркін Андрій Миколайович 1978
Маринець Валерій Іванович 1977
Дмитренко Віктор Анатолійович 1978
Назаренко Валерій Петрович 1965
Дударенко Олександр Дмитрович 1961
Несмашний Валерій Іванович 1983
Кухарець Микола Миколайович 1973
Коломієць Ігор Петрович 1965
Антіпов Олексій Сергійович 1978
Томілін Володимир Петрович 1977
Калачніков Григорій Ігорович 1969
Миронов Сергій Володимирович 1972
Корнійчук Леонід Петрович 1969
Солощенко Олександр Віталійович 1970
Михайлишин Ігор Ярославович 1990
Назаренко Олександр Юрійович 1976
Покумейко Руслан Іванович 1976
Триба Олександр Володимирович 1981
Нікішин Євген Миколайович 1986
Лазутін Володимир Леонідович 1979
Старовойтов Олександр Сергійович 1990
Гунько Володимир Васильович 1989
Пономаренко Йосип Васильович 1982
Штефан Олег Геннадійович 1970
Фоменко Віталій Сергійович 1979
Стасюк Микола Стефанович 1993
Бабчій Михайло Михайлович 1988
Благінін Юрій Анатолійович 1978
Поліщук Віктор Олександрович 1981
Калюжний Олександр Іванович 1990
Жуков Олексій Михайлович 1970
Климчук Роман Миколайович 1978
Бакуревич Сергій Вікторович 1974
Горбенко Анатолій Іванович 1979
Сергієнко Олексій Олександрович 1983
Нагорний Ігор Анатолійович 1994
Куцмай В'ячеслав Васильович 1986
Бойко Олександр Іванович 1982
Тинкалюк Руслан Васильович 1985
Погорєлов Андрій Олександрович 1980
Тарасюк Ярослав Аркадійович 1987
Жупник Андрій Васильович 1984
Морозов Павло Євгенійович 1972
Куйбіда Володимир Володимирович 1991
Клименко Сергій Володимирович 1956
Мороз Олексій Йосипович 1978
Шляков Едуард Леонідович 1962
Брижаха Ігор Миколайович 1975
Кайдан Андрій Володимирович
Ткаченко Віталій Вікторович 1977
Джанбєков Шевкет Якубович 1960
Рябов Андрій Сергійович 1982
Шимков Сергій Володимирович 1969
Гуц Сергій Тимофійович 1962
Головчиць Віктор Григорович 1952
Лінічук Володимир Борисович 1958
Дмитрук Юрій Сергійович 1976
Хорунжий Артем Олександрович 1981
Шеретун Дмитро Євгенович 1988
Кушнір Сергій Миколайович 1983
Боєв Антон Олександрович 1989
Мануйлов Дмитро Геннадійович 1987
Гов'ядовський Юрій Леонідович 1959
Абрамчук Іван Михайлович 1982
Алтунін Євген Андрійович 1993
Антикало (Антікало) Володимир Володимирович 1988
Бабій Олександр Францович 1984
Байда Василь Іванович 1979
Батурін Віталій Ігорович 1984
Білозір Юрій Юрійович 1990
Бойко Сергій Михайлович 1974
Буренко (Боуренко) Сергій Андрійович 1972
Варениця (Вараниця, Ворониця) Андрій Пилипович 1990
Возний Роман Григорович
Гаєвський Валентин Олегович 1989
Гейник Микола Ярославович 1964
Гладишко Максим В’ячеславович 1987
Голінько Федір Іванович 1982
Головань Андрій Васильович 1984
Гричай Олександр Васильович 1993
Груцький Олександр Олександрович 1985
Дейнека Олександр Сергійович 1990
Дяк Олександр Володимирович 1990
Жильчук Микола Миколайович 1988
Заєць Андрій Геннадійович 1989
Зубленко Віктор Володимирович 1977
Карась Василь Анатолійович 1982
Кондесюк (Кондисюк) Олександр Анатолійович 1983
Конопліцький Віктор Сергійович 1981
Корнієнко Валентин Олександрович 1985
Коровяківський Віталій Леонідович 1975
Кос Михайло Леонтійович 1965
Лінік Олександр Іванович 1976
Майстренко Максим Андрійович 1974
Максимов Дмитро Андрійович 1987
Мельник Олександр (Андрій) Васильович 1993
Мигляс Володимир Станіславович 1974
Нагірняк Віталій Анатолійович 1982
Носов Олександр Васильович 1982
Омельковець Олександр Петрович 1992
Остружинський (Острожинський) Сергій Юрійович 1971
Павлюк Віктор Миколайович 1978
Панько Микола Миколайович (Михайлович) 1988
Підлісний Ігор Володимирович 1977
Полянко Олександр Сергійович 1983
Ребітва Сергій Петрович 1971
Рой (Рай) Олег Борисович 1968
Сидоренко Андрій Миколайович 1991
Соболюк Микола Вікторович 1992
Сосунович Тимофій Вікторович 1980
Стасієв (Стисєєв) Василь Іванович 1973
Тимошенко В’ячеслав Іванович 1979
Фіщук (Фещук) Юрій Васильович 1983
Целюх Володимир Іванович 1980
Цьорик Артем Вікторович 1987
Чижевський Павло Михайлович 1978
Шевчук Сава Павлович 1972
Шолом Денис Олександрович 1986
Шульгін (Шульгин) Віталій Володимирович 1976
Юрчук Андрій Дмитрович 1975
Яблонський Володимир Вікторович 1988
Якушенко Вадим Васильович 1979
Єщенко Володимир Ілліч 1963
Янков Сергій Олександрович
Середюк В’ячеслав Анатолійович 1967
Пшеничний Михайло Павлович 1982
Манзюк Анатолій Анатолійович 1982
Пошелюжний Юрій Павлович 1964
Бідний Роман Валерійович 1983
Ніколов Михайло Михайлович 1972
Абраменко Максим Олегович 1988
Карпенко Максим Миколайович