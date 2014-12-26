СБУ оприлюднила список звільнених з полону бойовиків українців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Визволені бійці добровольчих батальйонів, Національної гвардії, волонтери, цивільні зустрінуться зі своїми рідними та близькими найближчими годинами.

Ще чотирьох полонених мають звільнити завтра.

Для української влади є незмінним пріоритетом з’ясування долі кожної людини, яка - за даними міжвідомчого центру допомоги звільнення полонених при СБУ, волонтерів, інших джерел - залишається на тимчасово окупованій території та повернути їх додому.

Читайте такожУ мережі опублікували відео, як полонених українських військових відправляли додому

Список звільнених:

Яцик Віталій Степанович 1979

Самунджан Євген Олександрович 1983

Родін Ігор Вікторович 1960

П'ятигорець Віктор Миколайович 1962

Качковський Богдан Павлович 1965

Ліньов Валентин Валерійович 1973

Печера Ярослав Олександрович 1984

Олійник Андрій Віталійович 1976

Дригайло Андрій Олександрович 1965

Шевченко Руслан Миколайович 1979

Досяк Юрій Ігорович 1984

Дейнега Олександр Григорович 1983

Жержевський Сергій Олександрович 1987

Уваркін Андрій Миколайович 1978

Маринець Валерій Іванович 1977

Дмитренко Віктор Анатолійович 1978

Назаренко Валерій Петрович 1965

Дударенко Олександр Дмитрович 1961

Несмашний Валерій Іванович 1983

Кухарець Микола Миколайович 1973

Коломієць Ігор Петрович 1965

Антіпов Олексій Сергійович 1978

Томілін Володимир Петрович 1977

Калачніков Григорій Ігорович 1969

Миронов Сергій Володимирович 1972

Корнійчук Леонід Петрович 1969

Солощенко Олександр Віталійович 1970

Михайлишин Ігор Ярославович 1990

Назаренко Олександр Юрійович 1976

Покумейко Руслан Іванович 1976

Триба Олександр Володимирович 1981

Нікішин Євген Миколайович 1986

Лазутін Володимир Леонідович 1979

Старовойтов Олександр Сергійович 1990

Гунько Володимир Васильович 1989

Пономаренко Йосип Васильович 1982

Штефан Олег Геннадійович 1970

Фоменко Віталій Сергійович 1979

Стасюк Микола Стефанович 1993

Бабчій Михайло Михайлович 1988

Благінін Юрій Анатолійович 1978

Поліщук Віктор Олександрович 1981

Калюжний Олександр Іванович 1990

Жуков Олексій Михайлович 1970

Климчук Роман Миколайович 1978

Бакуревич Сергій Вікторович 1974

Горбенко Анатолій Іванович 1979

Сергієнко Олексій Олександрович 1983

Нагорний Ігор Анатолійович 1994

Куцмай В'ячеслав Васильович 1986

Бойко Олександр Іванович 1982

Тинкалюк Руслан Васильович 1985

Погорєлов Андрій Олександрович 1980

Тарасюк Ярослав Аркадійович 1987

Жупник Андрій Васильович 1984

Морозов Павло Євгенійович 1972

Куйбіда Володимир Володимирович 1991

Клименко Сергій Володимирович 1956

Мороз Олексій Йосипович 1978

Шляков Едуард Леонідович 1962

Брижаха Ігор Миколайович 1975

Кайдан Андрій Володимирович

Ткаченко Віталій Вікторович 1977

Джанбєков Шевкет Якубович 1960

Рябов Андрій Сергійович 1982

Шимков Сергій Володимирович 1969

Гуц Сергій Тимофійович 1962

Головчиць Віктор Григорович 1952

Лінічук Володимир Борисович 1958

Дмитрук Юрій Сергійович 1976

Хорунжий Артем Олександрович 1981

Шеретун Дмитро Євгенович 1988

Кушнір Сергій Миколайович 1983

Боєв Антон Олександрович 1989

Мануйлов Дмитро Геннадійович 1987

Гов'ядовський Юрій Леонідович 1959

Абрамчук Іван Михайлович 1982

Алтунін Євген Андрійович 1993

Антикало (Антікало) Володимир Володимирович 1988

Бабій Олександр Францович 1984

Байда Василь Іванович 1979

Батурін Віталій Ігорович 1984

Білозір Юрій Юрійович 1990

Бойко Сергій Михайлович 1974

Буренко (Боуренко) Сергій Андрійович 1972

Варениця (Вараниця, Ворониця) Андрій Пилипович 1990

Возний Роман Григорович

Гаєвський Валентин Олегович 1989

Гейник Микола Ярославович 1964

Гладишко Максим В’ячеславович 1987

Голінько Федір Іванович 1982

Головань Андрій Васильович 1984

Гричай Олександр Васильович 1993

Груцький Олександр Олександрович 1985

Дейнека Олександр Сергійович 1990

Дяк Олександр Володимирович 1990

Жильчук Микола Миколайович 1988

Заєць Андрій Геннадійович 1989

Зубленко Віктор Володимирович 1977

Карась Василь Анатолійович 1982

Кондесюк (Кондисюк) Олександр Анатолійович 1983

Конопліцький Віктор Сергійович 1981

Корнієнко Валентин Олександрович 1985

Коровяківський Віталій Леонідович 1975

Кос Михайло Леонтійович 1965

Лінік Олександр Іванович 1976

Майстренко Максим Андрійович 1974

Максимов Дмитро Андрійович 1987

Мельник Олександр (Андрій) Васильович 1993

Мигляс Володимир Станіславович 1974

Нагірняк Віталій Анатолійович 1982

Носов Олександр Васильович 1982

Омельковець Олександр Петрович 1992

Остружинський (Острожинський) Сергій Юрійович 1971

Павлюк Віктор Миколайович 1978

Панько Микола Миколайович (Михайлович) 1988

Підлісний Ігор Володимирович 1977

Полянко Олександр Сергійович 1983

Ребітва Сергій Петрович 1971

Рой (Рай) Олег Борисович 1968

Сидоренко Андрій Миколайович 1991

Соболюк Микола Вікторович 1992

Сосунович Тимофій Вікторович 1980

Стасієв (Стисєєв) Василь Іванович 1973

Тимошенко В’ячеслав Іванович 1979

Фіщук (Фещук) Юрій Васильович 1983

Целюх Володимир Іванович 1980

Цьорик Артем Вікторович 1987

Чижевський Павло Михайлович 1978

Шевчук Сава Павлович 1972

Шолом Денис Олександрович 1986

Шульгін (Шульгин) Віталій Володимирович 1976

Юрчук Андрій Дмитрович 1975

Яблонський Володимир Вікторович 1988

Якушенко Вадим Васильович 1979

Єщенко Володимир Ілліч 1963

Янков Сергій Олександрович

Середюк В’ячеслав Анатолійович 1967

Пшеничний Михайло Павлович 1982

Манзюк Анатолій Анатолійович 1982

Пошелюжний Юрій Павлович 1964

Бідний Роман Валерійович 1983

Ніколов Михайло Михайлович 1972

Абраменко Максим Олегович 1988

Карпенко Максим Миколайович