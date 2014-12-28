Підозрюваному у вбивстві мера Кременчука продовжили арешт ще на 2 місяці

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Полтавської області.

За їх даними, термін першого арешту Мельника, раніше встановлений судом, закінчувався 3 листопада. Потім, згідно з рішенням суду, він був продовжений ще на 2 місяці. Тепер термін арешту продовжено до кінця лютого 2015 року.

Разом з тим у рішенні суду відзначається, що адвокати можуть подати апеляцію на дане рішення суду.

Читайте такожЗнайдена зброя вбивць мера КременчукаРаніше прокурор Полтавської області Ян Стрелюк говорив, що в листопаді прокуратура має намір передати справу щодо вбивства мера Бабаєва і судді Лободенка до суду.

Як повідомляв УНІАН, у Кременчуці ввечері 11 лютого невідомий кілька разів вистрілив у суддю Автозаводського райсуду Лободенка, коли той повертався додому з роботи. Потерпілий помер у лікарні тої ж ночі. Основна версія слідства - скоєння вбивства у зв'язку з професійною діяльністю потерпілого.

26 липня близько 10.00 неподалік власного будинку був застрелений мер Кременчука Бабаєв.

За підозрою у причетності до вбивства мера були затримані Олександр Крижановський і директор місцевої телекомпанії «Візит» Мельник.

Суддя Лободенко виносив ухвалу про накладення арешту на частину майна сім'ї Мельника і не розглянув справу до кінця, оскільки був убитий.