Сьогодні вранці застрелили мера Кременчука Бабаєва
11:26, 26 липня 2014Суспільство
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Від отриманих поранень Бабаєв загинув на місці.
Застрелено мера Кременчука / Фото УНІАН
Сьогодні вранці близько 10.00 було застрелено мера Кременчука Полтавської області Олега Бабаєва.
Як передає кореспондент УНІАН, який перебуває на місці події, за попередніми даними Бабаєв виїхав з будинку на машині й під'їхав до сміттєвого контейнера на вул. Сумська 46, щоб викинути сміття. У цей момент мешканці будинків почули кілька ударів, що виявилися пострілами в мера з вогнепальної зброї.
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Від одержаних поранень Бабаєв загинув на місці.
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