Сьогодні вранці застрелили мера Кременчука Бабаєва

Сьогодні вранці близько 10.00 було застрелено мера Кременчука Полтавської області Олега Бабаєва.

Як передає кореспондент УНІАН, який перебуває на місці події, за попередніми даними Бабаєв виїхав з будинку на машині й під'їхав до сміттєвого контейнера на вул. Сумська 46, щоб викинути сміття. У цей момент мешканці будинків почули кілька ударів, що виявилися пострілами в мера з вогнепальної зброї.

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Від одержаних поранень Бабаєв загинув на місці.