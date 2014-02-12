Суддю з Кременчука могли вбити через його професійну діяльність - прокурор

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив прокурор Полтавської області Андрій Миронов.

«Ми розглядаємо низку версій, але головною залишається професійна діяльність убитого. Наразі слідство не встановило особистих ворогів убитого, чогось, що б указувало на неприязнь до нього як до людини. Він добре характеризується на роботі, сусідами. Мав двох дітей і дружину. Йшов додому з роботи, і його не пограбували. Все це дає підстави вважати головною професійну діяльність убитого», - сказав Миронов.

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Прокурор також повідомив, що відразу після поранення суддя був притомним, і зміг розповісти кілька подробиць події.

«Він був у тяжкому стані, але зміг говорити. Що він сказав - таємниця слідства», - зазначив Миронов.

Прокурор області також повідомив, що на суддю напали двоє людей, стріляв один. У суддю вистрілили двічі.

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Головлікар третьої міськлікарні Вадим Українець заявив, що одержані суддею рани були несумісні з життям.

«Його привезли до нас притомним. Ми запросили для операції кращих хірургів Кременчука і Полтави. У нього внутрішні органи були уражені дробом. Операція тривала 4,5 години, і після неї суддя ще годину жив», - розповів Українець.

Як повідомлялося, у Кременчуці увечері 11 лютого було здійснено замах на суддю Автозаводського райсуду міста Олександра Лободенка. Суддя помер у реанімації в ніч на 12 лютого.