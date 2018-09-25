Генштаб попередив, що буде збивати помічені в районі навчань "Козацька воля-2018" безпілотники

Особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності.

У Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) попередили, що збиватимуть безпілотні літальні апарати (БПЛА) помічені в районі проведення військових навчань «Козацька воля-2018».

Читайте такожУ Харківській області над військовою частиною виявили безпілотник

Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Як зазнається, сьогодні, 25 вересня, на всій території України стартувало стратегічне командно-штабне навчання «Козацька воля-2018».

У цьому зв’язку у Генштабі нагадали про відповідальність за ведення фото- та відеозйомки військової техніки, режимних військових об’єктів ЗСУ та спроб проникнення на їхню територію.

«В районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами, всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті. Особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності», - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також застерігають від провокаційних дій поруч з військовими частинами та колонами військової техніки. «Звертаємось до всіх небайдужих громадян з проханням повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб та їхні дії», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 вересня, у ЗСУ стартувало стратегічне командно-штабне навчання «Козацька воля-2018», яке триватиме до 29 вересня включно.

Навчання проводиться з метою посилення спроможностей органів військового управління в ході ведення оборонних стабілізаційних дій військами.