В Одесі водолази-прикордонники здавали іспит під наглядом американських інструкторів (відео)
20:31, 24 вересня 2018Суспільство
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Після практичних занять з американськими інструкторами, українські водолази-прикордонники складали екстремальний іспит - пірнали в море під час шторму.
У відкритому морі спецпризнгаченці мають знаходити контрабанду \ УНІАН
Екстремальне занурення - в Одесі водолази-прикордонники пірнали у штормове море - здавали екзамен після курсу занять з американськими інструкторами.
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Як йдеться у сюжеті ТСН, берегова охорона США надала колегам з України не лише досвідчених тренерів, а й сучасне устаткування для пошуків під водою.
Кожен крок водолазів контролюють на поверхні завдяки обладнанню. У команду також входить сапер. Вони з американським інструктором знаходять спільну мову без слів.
У відкритому морі спецпризначенці мають знаходити контрабанду і попереджати теракти.
В Одесі водолази-прикордонники здавали іспит під наглядом американських інструкторів
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