З початку року зафіксовано 72 випадки застосування БПЛА біля військових частин ЗСУ
14:23, 06 жовтня 2017Суспільство
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Генштаб ЗСУ закликав усіх власників БПЛА не використовувати їх у районах розташування військових частин.
Безпілотник, ілюстрація / REUTERS
З початку року зафіксовано 72 випадки застосування БПЛА в районах розташування військових частин.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
«Затримано 26 осіб, що керували безпілотними літальними апаратами. У окремих випадках для збиття даних апаратів застосовувалася зброя», - повідомляє Генштаб.
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Генеральний штаб ЗСУ закликає усіх власників БПЛА не використовувати їх у районах розташування військових частин.
«Це дозволить уникнути ситуацій, пов’язаних зі збиттям літальних апаратів та затриманням їхніх операторів», - йдеться у повідомленні.
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