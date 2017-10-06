З початку року зафіксовано 72 випадки застосування БПЛА біля військових частин ЗСУ

З початку року зафіксовано 72 випадки застосування БПЛА в районах розташування військових частин.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

«Затримано 26 осіб, що керували безпілотними літальними апаратами. У окремих випадках для збиття даних апаратів застосовувалася зброя», - повідомляє Генштаб.

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Генеральний штаб ЗСУ закликає усіх власників БПЛА не використовувати їх у районах розташування військових частин.

«Це дозволить уникнути ситуацій, пов’язаних зі збиттям літальних апаратів та затриманням їхніх операторів», - йдеться у повідомленні.