Балуха в сімферопольському СІЗО побили і погрожували його знищити

Українського активіста вивели з камери і сильно побили.

Українського активіста Володимира Балуха в сімферопольському СІЗО «вивели з камери, сильно побили і погрожують позбутися».

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Видання зараз з'ясовує подробиці того, що відбувається з Балухом.

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Як повідомляв УНІАН, засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року.

«Кримська правозахисна груа з посиланням на адвоката Ольгу Дінзе, яка відвідала свого підзахисного в СІЗО Сімферополя після судового засідання 10 вересня, повідомила, що Балух вживає знеболювальні препарати через сильний біль.

Балуха ФСБ Росії затримала 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, встановлений на подвір’ї його будинку.