Херсонська активістка Гандзюк вважає напад на себе замахом на вбивство

Активістка впевнена, що всі підозрювані в її справі дійсно причетні до злочину, але мотив нападу для неї незрозумілий.

Радниця міського голови Херсона, громадська активістка Катерина Гандзюк вважає напад на себе замахом на вбивство.

"Задача полягала у тому, щоб вимкнути мене на декілька місяців. Чого я вважаю це замахом на вбивство? Тому що кислоту вилили мені на голову. Якби хотіли просто попередити або понівечити, лили б на руки, ноги, на обличчя - куди завгодно. Але літр кислоти, який вилили на голову…", - розповіла Гандзюк в інтерв'ю Громадському.

Активістка впевнена, що всі підозрювані в її справі дійсно причетні до злочину, але мотив нападу для неї незрозумілий.

"Не маю жодних сумнівів у тому, що всі затримані - причетні (...) Ми повинні знати ім’я замовника, вони мають його назвати. Лише тоді ми зрозуміємо, нащо. У мене було надто багато конфліктів для того, щоб я могла обрати якийсь один з них, що став би причиною такої ситуації", - сказала Гандзюк.

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Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічними опіками понад 30% тіла госпіталізували. Зараз Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі. Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. У справі Гандзюкйдеться про те, що на неї напали на замовлення представників правоохоронних та державних органів - відповідний фрагмент документа опублікував у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За підозрою в скоєнні замаху було затримано п'ятьох осіб. За даними поліції, керував ними 41-річний житель Херсонської області, колишній учасник АТО, який останнім часом займався громадською діяльністю і є засновником місцевої організації учасників АТО.