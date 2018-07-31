У Херсоні відому активістку облили кислотою

Жінка вийшла з під'їзду на вулицю, де її й чекав зловмисник. Він вилив кислоту їй на обличчя і втік.

У Херсоні напали на керуючу справами виконавчого комітету мерії міста, відому активістку Катерину Гандзюк.

Як повідомив у Facebook журналіст Сергій Нікітенко, невідомий чоловік чекав біля під'їзду і вилив на неї кислоту.

"У неї серйозні опіки. Зараз вона у лікарні, ніяких подробиць поки немає. Прошу, не поширюйте неперевірену інформацію", – написав він.

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У поліції повідомили, що вже розшукують чоловіка. "Встановлено, що приблизно о 08:30 жінка вийшла з під'їзду. З кущів їй назустріч вийшов невідомий чоловік 20-25 років, який тримав у руках ємність з рідиною. Невідомий вилив рідину, попередньо кислоту в обличчя жінки, після чого втік. Постраждалу з опіками доставили в лікарню", - сказано в повідомленні.

Попередня правова кваліфікація - ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Поліція з'ясовує всі обставини пригоди та вживає заходів для встановлення особи та затримання зловмисника.

Раніше в Дніпрі жінку облили кислотою.