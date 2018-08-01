Поліція перекваліфікувала напад на активістку Гандзюк у Херсоні на замах на вбивство

Причиною стало отримання висновку про ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень та їх небезпечності для життя Гандзюк.

Херсонська поліція вже вдруге перекваліфікувала напад на співробітницю міськради Херсона активістку та Катерину Гандзюк, яку напередодні невідомий облив сірчаною кислотою.

Наразі злочин кваліфіковано за ст.15, п.4 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю), повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.

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"За попереднім висновком судово-медичної експертизи, отриманого сьогодні, стало відомо, що речовина, якою облили чиновницю, є концентрованою сірчаною кислотою. У зв’язку з отриманням висновку про ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень та їх небезпечності для життя на даний час злочин кваліфіковано за ст.15, п.4 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, спочатку напад на Гандзюк кваліфікували за статтею "хуліганство", після отримання інформації від медиків про діагноз потерпілої кваліфікація була змінена на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України "умисне тяжке тілесне ушкодження".

Як повідомляв УНІАН, 31 липня на Гандзюк напав невідомий і облив її кислотою. Її стан лікарі оцінюють як стабільно важкий. Гандзюк отримала хімічний опік більше 30% тіла.