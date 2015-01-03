"Інтер" вирішив зняти з ефіру всі новорічні концерти та мюзикли

Про це йдеться у прес-релізі телеканалу, пише Телекритика.

Починаючи з вечора 1 січня 2015-го, в ефір не вийшли наступні програми: "Новорічний Блакитний вогник 2015", два концерти Ігоря Крутого, "Гумор року", "Уральські пельмені. 20 років в тісті", "Новорічний парад зірок 2014", концерти "Пісня року 2013" і "Жди меня в Новый год" (ефір напередодні Старого нового року), мюзикли "Новорічні свати" і "Однокласники" тощо.

"Це популярні програми, які "Інтер" традиційно показує в період новорічних і різдвяних свят", - йдеться у повідомленні.

"Ми розуміємо, що подібна ситуація, на жаль, завдасть шкоди глядачеві, котрий чекає свої улюблені програми, оскільки ламаються багаторічні традиції святкування Нового року", - сказано в прес-релізі.

"Ми розраховуємо на розуміння глядачем цієї ситуації. Оскільки подібні дії є вимушеною реакцією на ту істерію, яка виникла навколо телеканалу 1 січня 2015 року, коли на "Інтер" посипалися провокативні безпідставні звинувачення в показі розважальних святкових проектів, хоча вони повністю відповідають вимогам українського законодавства", - йдеться у прес-релізі.

"Хочемо підкреслити: ми звикли працювати в суворій відповідності з законами України, а не в інформаційному хаосі, коли загроза позбавлення каналу ліцензії штучно створена на підставі голослівних звинувачень в соціальних мережах і публічних емоційних висловлювань окремих чиновників і політиків", - заявили на телеканалі.

"Ми не маємо наміру втягувати наших глядачів в цей конфлікт. Опинившись мимоволі заручником агресивних популістів, "Інтер" вибрав менше зло, знявши частину рейтингових програм з ефіру. Ми зробили це, щоб поставити крапку інсинуаціях, що виникли навколо телеканалу", - сказано в повідомленні.

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На "Інтері" переконані, що безпідставні випади останнім часом виникають на адресу багатьох українських телеканалів, там сподіваються, що й інші провідні канали України підтримають їх у захисті прав і свобод телемовників.

"У світлі вищевикладеного, канал "Інтер" чекає від повноважних державних органів України у сфері телебачення роз'яснень ситуації, що виникла, і розраховує на правове врегулювання подібних ситуацій, оскільки вони можуть виникати доти, поки повною мірою не будуть визначені правила постановки в український ефір музичних концертів та продуктів розважального жанру", - кажуть на каналі.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розгляне питання про дотримання законодавства під час новорічного ефіру на найближчому засіданні, що планується на 15 січня.

Як відомо, довкола телеканалу "Інтер" зчинився скандал, бо він у новорічну ніч транслював запис святкової програми, в якій виступив, зокрема, депутат Держдуми Росії співак Йосиф Кобзон, оголошений в Україні персоною нон-грата.

В цій же програмі лунали пісні у виконанні інших російських "зірок", які публічно висловлювалися на підтримку сепаратистів на сході України, - Валерії, Олега Газманова, Миколи Баскова.

Після цього за введення санкцій проти українських каналів, які транслюють виступи "нев'їзних" артистів, виступили міністр інформаційної політики України Юрій Стець та речник президента України Святослав Цеголко.

А секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що за антиукраїнську діяльність телеканал "Інтер" слід позбавити ліцензії на мовлення.

Телеканал "Інтер" у свою чергу стверджує, що при підготовці новорічної сітки мовлення були дотримані всі вимоги українського законодавства і називає претензії до каналу - "провокацією і політичним тиском".