Турчинов написав листа голові Нацради з телерадіо щодо анулювання ліцензії "Інтеру"

Скан-копію листа оприлюднено на сайті РНБО.

«Звертаю вашу увагу на діяльність вітчизняноготелеканалу «Інтер», який у своїй програмній політиці постійно і відверто нехтує національними інтересами України», - написав Турчинов.

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«Яскравим проявом цього стала трансляція у ніч з 31 грудня 2014 року на 1 січня 2015 року низькопробних виступів громадян Російської Федерації, що неприховано підтримують терористичну діяльність на сході України та схвалюють протиправну агресивну політику нинішнього керівництва Кремля», - додав він.

За словами секретаря РНБО, така ситуація не тільки не сприяє консолідації українського суспільства навколо захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України, але й ображає почуття переважної більшості українських громадян.

«Прошу невідкладно розглянути зазначену ситуацію і вжити у межах компетенції вичерпних заходів, зокрема анулювання ліцензії телеканалу «Інтер»… з метою унеможливлення у подальшому подібних деструктивних проявів», - підкреслив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, на телеканалі «Інтер» у новорічну ніч транслювався запис новорічної програми, в якій виступив, зокрема, депутат Держдуми Росії, співак Йосип Кобзон, оголошений в Україні персоною нон-грата. В цій же програмі лунали пісні у виконанні інших російських «зірок», які публічно висловлювалися на підтримку сепаратистів на сході України.

У жовтні 2014 року Кобзон незаконно перетнув кордон України і на виступі в Донецьку представив так званий «гімн» для сепаратистів.

Новорічний концерт на «Інтері» викликав резонанс. Зокрема міністр культури В’ячеслав Кириленко заявив, що пропонуватиме уряду ухвалити рішення про припинення сигналу телеканалам, які популяризують «путінських арт-пропагандистів».

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець заявив, що домагатиметься поширення на ЗМІ поняття «персона нон-грата» та ініціюватиме відповідний законопроект.

Позбавити «Інтер» ліцензії також вимагає Комісія з питань поширення і демонстрації фільмів при Держкіно.

Водночас телеканал «Інтер» заяви щодо свого новорічного ефіру вважає провокацією та політичним тиском.

Сьогодні голова Нацради Артеменко повідомив, що питання про дотримання законодавства телеканалом «Інтер» під час новорічного ефіру буде порушене на найближчому засіданні, яке заплановане на 15 січня.