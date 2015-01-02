Нацрада викличе керівництво "Інтера" на наступне засідання

Про це повідомила член цієї Нацради Ольга Герасим’юк у соцмережі. "На перше ж в новому році засідання Нацради ми викликаємо Анну Безлюдну ("Інтер"). Заслухати її концепцію новорічних шоу", - написала вона.

"Також запрошуємо взяти участь у цій розмові СБУ, сподіваємося на участь РНБО, запросимо голову Комітету свободи слова ВР, депутатів…", - написала Ольга Герасим’юк, зазначивши, що РНБО може застосувати санкції до телеканалу.

"Обов'язково закличемо громадських активістів, пресу, представників європейських організацій", - додала Ольга Герасим’юк.

Вона підкреслила, що перед новорічними святами моніторинговий центр Нацради отримав завдання поставити на контроль всі ефіри – і результат моніторингу буде опрацьовано на засіданні в вищезазначеному колі учасників.

Нагадаємо, на телеканалі "Інтер" у новорічну ніч транслювався запис новорічної програми, в якій виступив, зокрема, співак Йосип Кобзон, який оголошений в Україні персоною нон-грата. У цій же програмі звучали пісні інших російських виконавців, які публічно висловлювалися на підтримку сепаратистів на сході України. Серед них Валерія, Олег Газманов, Микола Басков та інші.

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Після цього секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення повинна негайно розглянути питання про позбавлення ліцензії цього телеканалу. У свою чергу міністр інформаційної політики Юрій Стець заявив, що буде ініціювати у Верховній Раді законопроект, згідно з яким російських артистівбуде заборонено показувати на українських телеканалах.