Шанси Сенцова вийти з голодування оцінюються у 50 на 50% - адвокат

За даними адвоката, український політв'язень перебуває в критичному стані.

Шанси українського політв'язня Олега Сенцова вийти з голодування оцінюються в 50 на 50%.

Про розповів його адвокат Дмитро Дінзе виданню Медуза.

За словами адвоката, існує великий ризик, що Сенцов не вийде з голодування через "незворотні процеси" у внутрішніх органах. "Невідомо, як він вийде з голодування - 50 на 50%", - сказав він.

За його даними, український політв'язень перебуває в критичному стані. "У нього під питанням відмова правої нирки, розкладання печінки. У зв'язку з голодуванням у нього розвинулася ішемія серця", - розповів адвокат.

Також Дінзе додав, що Сенцову було досить важко приймати рішення про припинення голодування. "Тому що він людина стійка і хотів, звичайно, продовжувати голодування. З цим пов'язані його слова про те, що він просить вибачення у людей за те, що не виправдав їх надії і не досяг результату", - зазначив адвокат.

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"Я ще хотів сказати, що ФСВП поширило різні версії [причин, з яких Сенцов припинив голодування] - вони не відповідають дійсності. Нібито його вмовляли, і там співробітник ФСВП був присутній при написанні якоїсь заяви... Заяви ще в природі немає, вона завтра з'явиться", - додав Дінзе.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 жовтня, заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Максименко повідомив, що Сенцов припинить голодування 6 жовтня і оприлюднив листа політв'язня.

У листі режисер заявив, що у нього критичний стан здоров'я, патологічні зміни у внутрішніх органах, і найближчим часом до нього заплановано застосування примусового харчування, тому він вирішив припинити голодування.

Сьогодні МЗС РФ направило ноту з вимогою допустити до Сенцову українських та іноземних лікарів. Також МЗС вимагає від Росії допустити до Сенцова консула.

Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. В серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів. Його утримують у колонії «Білий ведмідь» у Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Його стан швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан здоров'я Сенцова задовільний.

4 жовтня адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив про погіршення стану режисера. За словами Дінзе, у Сенцова розвивалася гіпоксія, а в разі погіршення його стану до критичного його годуватимуть примусово.