МЗС вимагає від Росії допустити до Сенцова консула та лікарів
Міністерство закордонних справ України вимагає від влади Російської Федерації допустити консула до незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, який за повідомленнями 6 жовтня має припинити голодування.
Про це речник МЗС України Мар'яна Беца повідомила у мікроблозі Twitter.
«Як важко читати листа Олега Сенцова... Стан критичний. Вимагаємо від РФ допустити українського консула та лікарів. Вимагаємо його звільнення», - написала дипломат.
Крім того, міністерство закордонних справ України надіслало ноту владі Російської Федерації з вимогою допустити до Сенцова українських та міжнародних лікарів.
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«Щойно надіслали РФ чергову ноту з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до Сенцова для незалежного обстеження. Маємо врятувати Олега», - наголосила дипломат.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 жовтня, заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії генерал-лейтенант Валерій Максименко заявив, що Сенцов припинив голодування.
Пізніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що Сенцов припинить голодування 6 жовтня, і оприлюднив лист політв’язня.