МЗС вимагає від Росії допустити до Сенцова консула та лікарів

Також у відомстві вимагають звільнити українського режисера.

Міністерство закордонних справ України вимагає від влади Російської Федерації допустити консула до незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, який за повідомленнями 6 жовтня має припинити голодування.

Про це речник МЗС України Мар'яна Беца повідомила у мікроблозі Twitter.

«Як важко читати листа Олега Сенцова... Стан критичний. Вимагаємо від РФ допустити українського консула та лікарів. Вимагаємо його звільнення», - написала дипломат.

Крім того, міністерство закордонних справ України надіслало ноту владі Російської Федерації з вимогою допустити до Сенцова українських та міжнародних лікарів.

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«Щойно надіслали РФ чергову ноту з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до Сенцова для незалежного обстеження. Маємо врятувати Олега», - наголосила дипломат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 жовтня, заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії генерал-лейтенант Валерій Максименко заявив, що Сенцов припинив голодування.

Пізніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що Сенцов припинить голодування 6 жовтня, і оприлюднив лист політв’язня.