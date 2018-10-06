Сімох фігурантів справи про заворушення 2 травня в Одесі доставлять до суду примусово

У зв'язку з неявкою фігурантів на судові засідання розгляд справи сім разів відкладався.

Сімох з 19 фігурантів справи про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі доставлять до суду примусово.

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Як повідомили УНІАН у прокуратурі Одеської області, 5 жовтня в Апеляційному суді Миколаївської області відбулося засідання з розгляду апеляційної скарги на вирок Іллічівського міського суду, винесений 18 вересня 2017 року, яким було виправдано 19 фігурантів справи.

Їх обвинувчували за ч. 2 ст. 294 ("масові заворушення"), а декого - додатково за ч. 2 ст. 263 ("незаконне поводження зі зброєю") Кримінального кодексу.

За результатами розгляду питання про примусову доставку до суду сімох фігурантів, які були завчасно повідомлені про дату та час розгляду справи, але жодного разу не приходили на судові засідання, суд дозволив примусовий привід.

У зв'язку з неявкою осіб на судові засідання розгляд справи сім разів відкладався.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, судом винесено постанову про застосування приводу до Олександра Альошина, Валентина Власенка, Євгена Зайцева, Сергія Рудика, Максима Сакаукова, Олександра Суханова і Олександри Шапки.

Наступне судове засідання заплановане на 12 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня 2017 року Іллічівський міський суд визнав невинними 19 обвинувачених у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. Того ж дня в Чорноморську двом виправданим судом фігурантам справи - українцю Сергію Долженкову, відомому як Капітан Какао, і росіянину Євгену Мефьодову повідомили про підозру в сепаратизмі, їх затримали.

У січні 2018 року в прокуратурі Одеської області заявили про завершення розслідування щодо цих фігурантів і направлення до Київського районного суду Одеси обвинувального акта. Долженков і Мефьодов зараз перебувають у СІЗО.

20 квітня 2018 року на брифінгу в Одесі генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що на даний час завершено розслідування інших епізодів у «справі 2 травня», які стосуються інших підозрюваних, затриманих пізніше.

За його словами, нові епізоди також можуть направити до суду Миколаєва для об'єднання з основною справою, за якою у 2017 році Іллічівським судом було винесено виправдальний вирок.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розміщувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.