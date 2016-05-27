В Одесі відпущеного під домашній арешт росіянина-фігуранта "справи 2 травня" затримали за іншим звинуваченням

Як повідомила УНІАН співробітник прес-служби прокуратури Одеської області Наталія Хорунжа, Мефьодов затриманий за ч. 2 ст. 129 (погроза вбивством).

Інформоване джерело в прокуратурі повідомило УНІАН, що сьогодні після того, як представник звинувачення висунув Мефьодову нове звинувачення, підозрюваного передислокували з Малиновського райсуду в ізолятор тимчасового утримання.

Після цього представники патріотичних організацій, які раніше перекрили всі виїзди з території райсуду, будівлю суду розблокували.

Джерело додало, прокуратура оскаржить сьогоднішнє рішення районного суду про зміну запобіжного заходу Мефьодову.

«Не дивлячись на позицію державних обвинувачів про продовження запобіжного заходу обвинуваченим у вигляді утримання під вартою, ухвалою суду від 27 травня обвинуваченому Мефьодову, який є громадянином Російської Федерації, змінено запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю», - відзначили в прокуратурі.

Процесуальним керівником в даному виробництві готується апеляція на вказане судове рішення.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Малиновський районний суд Одеси змінив запобіжний захід підозрюваному в участі в масових заворушеннях 2 травня 2014 року громадянину Росії Євгену Мефьодову - з утримання під вартою на домашній арешт.

Це викликало обурення присутніх на засіданні проукраїнських активістів. Лідер одеської організації "Правого сектора" Сергій Стерненко закликав соратників прибути до будівлі. Активісти заблокували адміністративний будинок суду.