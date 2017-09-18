Суд почав зачитувати вирок по першій справі про трагедію в Одесі 2 травня (фото)

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суд мав початися о 9:00, але розпочався тільки нещодавно. Він додав, що автозаки біля будівлі суду стоять з самого ранку.

Читайте такожСуд сьогодні оголосить вирок у справі про події 2 травня 2014 року в ОдесіСьогодні суд у Чорноморську Одеської області має оголосити вирок 19 проросійським активістам, п’ятеро з яких перебувають у СІЗО, це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов.

Чорноморський суд розглядає справу 2 травня з червня 2017 року. Починаючи з осені 2014 року, справу слухали в трьох одеських районних судах. Проте через різні причини, зокрема, відводи, відпустки, лікарняні і процедурні особливості, в Одесі не залишилося суддів, які б могли розглядати цю справу.

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 – були поранені.