Жертвами авіакатастроф в 2014 році стали в чотири рази більше людей, ніж в 2013-му - дослідження

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Це другий за величиною показник за десять років", - повідомив Ян-Арвед Рихтер, співзасновник гамбурзького "Центру оцінки даних про аварії авіалайнерів".

Бюро Рихтера також укладає список безпечності 60 найбільших авіакомпаній світу. Приміром, цього року два нещасні випадки на рейсах Malaysia Airlines зсунули авіакомпанію з 34 на 57 місце рейтингу. Німецька авіакомпанія Lufthansa, як і попереднього року, посіла дванадцяту сходинку. Водночас другий за розміром авіаперевізник Air Berlin піднявся з 26 на 20 місце.

Найбільш безпечними компаніями названо Cathay Pacific, Emirates, EVA Air та Air Canada. А найбезпечнішими європейськими авіалініями, за даними цього рейтингу, є нідерландська компанія KLM, яка займає п’яте місце в загальному списку. У рейтингу враховувались інциденти та загальні втрати за останні 30 років.

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У Латинській Америці аналітики нарахували десять смертей на перельотах у старих літаках, у країнах Близького Сходу та Центральної Азії - 57 загиблих. Ще 134 людини загинули в Африці. Європа опинилась на передостанньому місці за кількістю загиблих, зокрема через збитий на Донбасі літак рейсу MH17. На останньому ж місці знаходиться Азійсько-Тихоокеанський регіон, на який припадає близько половини смертей в авіакатастрофах упродовж 2014 року.