Факт збиття "Боїнга" з російського "Бука" бойовиками доведено безліччю доказів - Турчинов

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, коментуючи пропагандистські заяви Слідчого комітету Російської Федерації щодо збитого терористичними угрупованнями «Боїнгу-777» малайзійських авіаліній.

Як повідомили УНІАН в прес-службі РНБО, Турчинов зазначив, що «російська влада, використовуючи пропагандистські засоби масової інформації, намагається «прикрити свої злочини, в тому числі, проти цивільного населення, безпосереднім учасником і організатором яких є Російська Федерація».

Читайте такожКапітан Волошин не здійснював бойових вильотів у день катастрофи Боїнга - СБУ

Він підкреслив, що «російська воєнщина намагається черговими нісенітницями прикрити свої злочини проти людства». «Поширюючи подібні нісенітниці, вони намагаються незграбно прикрити свої злодіяння, але це робиться настільки бездарно, що тільки викликає питання щодо адекватності тих, хто дає вказівки на поширення подібної інформації», - наголосив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 грудня, Слідчий комітет РФ розповсюдив повідомлення, що отримав докази причетності українського військового літака до катастрофи малайзійського «Боїнга-777».

За даними СК Росії, неназваний український військовослужбовець добровільно залишив військову частину і перейшов на територію Російської Федерації, «розповів слідчим про останні дні служби в одному з підрозділів військово-повітряних сил України…»

Читайте такожОприлюднені нові докази того, що Боїнг-777 збили бойовики (фото)

За даними СК Росії, за свідченнями цього військовослужбовця, «якому в цілях забезпечення його безпеки присвоєно псевдонім», цивільний літак «Боїнг-777» рейсу МН-17 «міг бути збитий 17 липня поточного року бойовим літаком СУ-25 ВПС України, пілотованим капітаном ВПС України льотчиком Волошиним».

«При цьому бойовий виліт був здійснений з аеродрому, дислокованого в районі міста Дніпропетровська. Саме на цьому аеродромі служив свідок. За його свідченнями, він особисто бачив, як перед вильотом літак Волошина був споряджений ракетами «повітря-повітря» типу Р-60, якими в звичайних умовах при здійсненні бойових вильотів літаки Су-25 не споряджалися… Свідок одразу звернув увагу, що після повернення літака на аеродром ракети в спорядженні літака вже були відсутні, і тоді ж він виразно почув слова льотчика Волошина, сказані одному з товаришів по службі: «Він - літак - опинився не в той час і не в тому місці»», - йдеться в повідомленні на сайті Слідчого комітету РФ.

Як далі йдеться в повідомленні, «ті факти і відомості, які мав і про які чітко, не плутаючись, розповідав свідок, переконують слідчих, що свідчення його правдиві, що, до речі, і підтвердило дослідження на поліграфі. Для слідства ці свідчення дуже важливі, і найголовніше, що вони збігаються з тими даними, які були у слідчих з інших джерел, і підтверджують факт знаходження в повітрі українського літака Су-25 під час катастрофи «Боїнга». Зокрема, з показань ряду свідків - громадян України, які проживають в районі падіння «Боїнга-777», випливає, що незадовго до аварії вони бачили в небі в безпосередній близькості від пасажирського лайнера військовий літак…».

Нагадаємо, «Боїнг-777» був збитий над Донецькою областю підтримуваними Росією бойовиками на висоті більш як 10 тис. метрів.

Читайте такожСША передали Голландії та ІКАО секретні дані по катастрофі «Боїнга-777»

Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 чоловік, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролювалася бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.