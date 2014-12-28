Над океаном зник авіалайнер зі 162 пасажирами

Літак авіакомпанії Air Asia, що здійснював рейс під номером QZ8501 з індонезійської Сурабайі у Сінгапур, втратив зв'язок з наземними службами у Джакарті о 07:24 ранку за місцевим часом (23:24 за Гринвічем). На борту лайнера Airbus A320-200 перебували 162 особи, передає BBC.

Незадовго до цього екіпаж машини, яка здійснювала політ на висоті близько 10,5 км, повідомив диспетчерів про додатковий набір ще двох кілометрів висоти, щоб вийти з густої хмарності, повідомив індонезійським ЗМІ представник аеронавігаційної адміністрації Хаді Мустофа. Причини цього поки невідомі.

У момент втрати зв'язку лайнер подолав близько половини шляху і перебував над океаном між індонезійськими островами Ява і Калімантан. Серйозних природних аномалій в районі не спостерігалося.

Читайте такожЦивільна авіація Фінляндії поміняла маршрути після повідомлення про повітряного шпигуна РФ

"На жаль, на даний момент ми не володіємо даними про долю пасажирів і членів екіпажу, та будемо повідомляти інформацію по мірі надходження", - йдеться в прес-релізі.

Літак повинен був прибути до Сінгапура близько 08:30.

Серед пасажирів - троє південнокорейців, один британець, один малайзієць і один житель Сінгапуру, всі інші - громадяни Індонезії.

Читайте такожУ штаті Меріленд на житловий будинок впав приватний літак

Air Asia, створена в 1994 році, досі не втратила жодної машини і є одним зі світових лоукостерів, які найбільш ефективно та бурхливо розвиваються.

У 2014 році сталися дві великі катастрофи з літаками головного малайзійського авіаперевізника, компанії Malaysia Airlines. Один "Боїнг" 8 березня безслідно зник над Індійським океаном, інший 17 липня був збитий над Донбасом. Загинули в цілому 537 осіб.