Парубій підписав закон про нове вітання "Слава Україні!" в армії та поліції

Президент Петро Порошенко заявляв, що підпише зазначений закон до Дня захисника України, 14 жовтня.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон, який закріплює для армії та поліції вітання «Слава Україні! – Героям слава!».

Про це він повідомив у Twitter.

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«Підписав ухвалений Верховною Радою закон про внесення змін до статутів ЗСУ (9036) щодо введення військового вітання - Слава Україні! Героям слава! Переконаний, це відновлення історичної справедливості! Ми повернули українському війську наше традиційне вітання!» - написав він.

Тепер закон має підписати президент України.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вітання "Слава Україні! - Героям слава!» (№ 9036).

Законом закріплюється привітання у Збройних силах України та в Національній поліції «Слава Україні!» та відповідь «Героям слава!».

Законом вносяться зміни до Статуту внутрішньої служби ЗСУ, Статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ і Стройового статуту ЗСУ, а також до закону «Про Національну поліцію України» щодо встановлення нового військового вітання, а також впорядковано Ритуал підняття Державного прапора України.

Також у законі закріплено звернення «пане (пані)» замість «товаришу», хоча в першому читанні пропонувалося залишити і звернення «товариш».

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

5 жовтня президент Петро Порошенко заявив, що підпише зазначений закон до Дня захисника України, 14 жовтня.