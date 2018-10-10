Парубій підписав закон про нове вітання "Слава Україні!" в армії та поліції
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон, який закріплює для армії та поліції вітання «Слава Україні! – Героям слава!».
Про це він повідомив у Twitter.
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«Підписав ухвалений Верховною Радою закон про внесення змін до статутів ЗСУ (9036) щодо введення військового вітання - Слава Україні! Героям слава! Переконаний, це відновлення історичної справедливості! Ми повернули українському війську наше традиційне вітання!» - написав він.
Тепер закон має підписати президент України.
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вітання "Слава Україні! - Героям слава!» (№ 9036).
Законом закріплюється привітання у Збройних силах України та в Національній поліції «Слава Україні!» та відповідь «Героям слава!».
Законом вносяться зміни до Статуту внутрішньої служби ЗСУ, Статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ і Стройового статуту ЗСУ, а також до закону «Про Національну поліцію України» щодо встановлення нового військового вітання, а також впорядковано Ритуал підняття Державного прапора України.
Також у законі закріплено звернення «пане (пані)» замість «товаришу», хоча в першому читанні пропонувалося залишити і звернення «товариш».
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
5 жовтня президент Петро Порошенко заявив, що підпише зазначений закон до Дня захисника України, 14 жовтня.