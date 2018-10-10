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Парубій підписав закон про нове вітання "Слава Україні!" в армії та поліції

15:01, 10 жовтня 2018
Суспільство
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Спікер Ради підписав закон щодо нового вітання у ЗСУ / УНІАН

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон, який закріплює для армії та поліції вітання «Слава Україні! – Героям слава!».

Про це він повідомив у Twitter.

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«Підписав ухвалений Верховною Радою закон про внесення змін до статутів ЗСУ (9036) щодо введення військового вітання - Слава Україні! Героям слава! Переконаний, це відновлення історичної справедливості! Ми повернули українському війську наше традиційне вітання!» - написав він.

Тепер закон має підписати президент України.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вітання "Слава Україні! - Героям слава!» (№ 9036).

Законом закріплюється привітання у Збройних силах України та в Національній поліції «Слава Україні!» та відповідь «Героям слава!».

Законом вносяться зміни до Статуту внутрішньої служби ЗСУ, Статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ і Стройового статуту ЗСУ, а також до закону «Про Національну поліцію України» щодо встановлення нового військового вітання, а також впорядковано Ритуал підняття Державного прапора України.

Також у законі закріплено звернення «пане (пані)» замість «товаришу», хоча в першому читанні пропонувалося залишити і звернення «товариш».

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

5 жовтня президент Петро Порошенко заявив, що підпише зазначений закон до Дня захисника України, 14 жовтня.

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Теги: #Парубій#ЗСУ#Слава Україні