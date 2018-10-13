На арсеналі біля Ічні знову почали детонувати боєприпаси

Раніше в Чернігівській ОДА повідомляли, що детонація припинилася.

На 6-му арсеналі Міноборони неподалік міста Ічня знову почали детонувати боєприпаси.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"У період з 13 до 14 год. 13 жовтня на території арсеналу зберігання боєприпасів спостерігалася детонація боєприпасів до 3 вибухів", - йдеться в повідомленні.

Раніше у Чернігівській ОДА з посиланням на інформацію обласного управління ДСНС повідомляли, що детонація припинилася

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

Загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації немає.

З прилеглих до арсеналу територій було евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб.

Для подолання наслідків надзвичайної ситуації уряд виділив 100 млн грн.

Площа території 6-го арсеналу Міноборони становить 682 га, у тому числі 402 га – технічна територія, на якій розташовано 128 місць зберігання боєприпасів. На арсеналі зберігалося 69,5 тис. тонн боєприпасів.